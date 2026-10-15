BW-Trend

Umfrage: CDU im Südwesten verliert massiv an Zustimmung

Bei der Landtagswahl lag die CDU noch knapp hinter den Grünen. Nun fällt sie in einer Umfrage deutlich zurück – und die AfD erreicht einen Höchstwert.

Manuel Hagel ist CDU-Landeschef und Innenminister. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Manuel Hagel ist CDU-Landeschef und Innenminister. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Gut sieben Monate nach der Landtagswahl verliert die CDU in Baden-Württemberg einer Umfrage zufolge erheblich an Zustimmung - während die AfD deutlich zulegt. Wenn am Sonntag Landtagswahl im Südwesten wäre, kämen beide Parteien auf jeweils 23 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR, der «Stuttgarter Zeitung» und der «Südwest Presse» hervor.

Damit verschieben sich die Kräfteverhältnisse hinter den Grünen von Ministerpräsident Cem Özdemir deutlich. Die Partei bleibt mit 30 Prozent stärkste Kraft. 

Allzeithoch für AfD

Bei der Landtagswahl im März hatte die CDU von Landeschef Manuel Hagel mit 29,7 Prozent nur knapp hinter den Grünen mit 30,2 Prozent gelegen. In der aktuellen Umfrage beträgt der Abstand dagegen sieben Prozentpunkte. Nur noch 17 Prozent der Befragten trauen der CDU zu, die wichtigsten landespolitischen Probleme anzupacken - ein Minus von 13 Punkten. Bei den Grünen sind es 27 Prozent.

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Die AfD verbessert sich gegenüber ihrem Wahlergebnis von 18,8 Prozent um 4,2 Prozentpunkte - ein Allzeithoch im sogenannten BW-Trend, wie der SWR mitteilt. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD in Baden-Württemberg als rechtsextremistischen Verdachtsfall.

Die SPD kann sich gegenüber ihrem Wahlergebnis im März (5,5 Prozent) leicht verbessern auf 7 Prozent. Die Linke, die damals den Einzug in den Landtag knapp verpasst hatte, würde jetzt 6 Prozent erreichen. Die FDP verharrt laut Umfrage bei 4 Prozent, auch sie war aus dem Landtag geflogen.

Sorge um Jobs wächst

Neben den Parteipräferenzen erfasst der BW-Trend auch die Stimmung zur Wirtschaft. Der Mitteilung zufolge machen den Menschen im Land die Folgen der Krise zu schaffen. Die Sorge um die Autoindustrie ist groß, die Angst um den eigenen Arbeitsplatz wächst.

Für die Umfrage wurden insgesamt 1.191 Menschen in Baden-Württemberg zwischen dem 8. und 13. Oktober 2026 befragt. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Die sogenannte Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten.

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