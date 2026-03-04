Wahl in Baden-Württemberg

Umfrage zeigt: So kommt das Hagel-Video bei den Wählern an

Ein acht Jahre altes Interview des CDU-Spitzenkandidaten sorgt kurz vor der Wahl für Wirbel. Eine Umfrage zeigt nun, wie sehr die alten Aussagen Hagel schaden - und wie sehr sie wahrgenommen wurden.

Schadet ein etwa acht Jahre altes Interview dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg? (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Schadet ein etwa acht Jahre altes Interview dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg? (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Welche Auswirkungen hat das viel kritisierte acht Jahre alte Interview von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg? Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gibt nun erstmals Hinweise darauf, wie stark die Debatte Hagel schadet. In der Befragung gab etwa die Hälfte (47 Prozent) der Befragten, die von dem Video gehört hatten, an, dass es ihr Bild von Hagel eher negativ beeinflusse. Etwa jeder Zehnte (13 Prozent) hat nun sogar ein positiveres Bild von Hagel. Bei 38 Prozent der Befragten ändert das Video eher wenig an der Beurteilung Hagels. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Viele Befragte haben von der Debatte aber auch gar nichts mitbekommen. Fast jeder Zweite (48 Prozent) gab an, von dem Video und der anschließenden Debatte nichts gehört oder gelesen zu haben. 34 Prozent haben davon gehört oder gelesen und können auch erklären, worum es geht. 14 Prozent haben die Debatte mitbekommen, können sie aber nicht genau erklären.

Aussage zu «rehbraunen Augen» sorgte für Wirbel

Vergangene Woche hatte eine Bundestagsabgeordnete der Grünen einen acht Jahre alten Clip gepostet, der Hagel bei einem Interview zeigt. Hagel, damals 29 Jahre alt und Landtagsabgeordneter, berichtet darin von einem Schulbesuch. In der Klasse hätten 80 Prozent Mädchen gesessen. «Also da gibt’s für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen», sagt Hagel. Dann geht er auf eine Schülerin ein: «Ich werd’s nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen.» Der Clip sorgt für heftige Kritik.

Hagel hatte eingeräumt, dass der Einstieg in das Interview «Mist» gewesen sei und betont, dass er den Satz so heute nicht mehr sagen würde. 

Für die repräsentative Umfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov vom 25. Februar bis 3. März 1.010 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Baden-Württemberg. Die Fehlertoleranz liegt zwischen 1,3 und 3,1 Prozentpunkten. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Umfrage: CDU in Baden-Württemberg drei Punkte vor Grünen
Landtagswahl

Umfrage: CDU in Baden-Württemberg drei Punkte vor Grünen

Es bleibt spannend im Südwesten: Die Grünen sind der CDU auch in einer neuen Befragung des Instituts Insa auf den Fersen. Am Sonntag wird gewählt.

04.03.2026

Umfrage sieht Kopf-an-Kopf-Rennen in Baden-Württemberg
Landtagswahl 2026

Umfrage sieht Kopf-an-Kopf-Rennen in Baden-Württemberg

Monatelang sah es so aus, als sei die Landtagswahl im Südwesten so gut wie gelaufen. Nun liegt Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir auf den letzten Metern fast auf Augenhöhe mit der CDU.

26.02.2026

Weitere Umfrage sieht Grüne in Baden-Württemberg im Aufwind
Landtagswahl 2026

Weitere Umfrage sieht Grüne in Baden-Württemberg im Aufwind

Monatelang waren die Umfragen zur Landtagswahl im Südwesten geradezu zementiert. Nun zeigt eine weitere Umfrage: Es könnte noch Bewegung in den Wahlkampf kommen.

29.01.2026

Umfrage: Grüne verringern Abstand, CDU weiter auf Platz 1
Landtagswahl 2026

Umfrage: Grüne verringern Abstand, CDU weiter auf Platz 1

In wenigen Wochen ist im Südwesten Wahltag. Wie ist die Stimmung unter den Wählern? Und wie wirkt sich der anlaufende Wahlkampf auf die Umfragewerte der Parteien aus?

22.01.2026

Umfrage zur Landtagswahl: Vorsprung der CDU wird kleiner
Landtagswahl

Umfrage zur Landtagswahl: Vorsprung der CDU wird kleiner

Ist der Wahlsieg ein «gmähds Wiesle» für die CDU? Fünf Monate vor der Landtagswahl liegen die Christdemokraten weiter vorn, verlieren aber an Zustimmung – und die AfD holt auf. Es wird spannend.

16.10.2025