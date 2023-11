Umtauschwelle für Führerscheine rollt auf nächste Frist zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessens Führescheinbehörden läuft das Langzeitprojekt für den Umtausch von alten Fahrerlaubnissen zu fälschungssicheren Scheckkarten weiter. In wenigen Wochen endet die nächste Frist für besonders geburtenstarke Geburtsjahrgänge.

Momentan sei die Zahl der Umtauschanträge noch im Normalbereich mit rund 30 Anträgen pro Tag, teilte eine Sprecherin der Stadt Wiesbaden mit. «Es ist jedoch möglich, dass wir in den nächsten Wochen eine vermehrte Antragstellung verzeichnen können.» Da die Landeshauptstadt den Umtausch online anbietet, ist ein persönlicher Besuch in der Behörde nicht mehr notwendig. «Parallel bieten wir ein Kontingent an Terminen in Präsenz an», sagte die Sprecherin.