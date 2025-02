Umwelthilfe: Parkgebühren oft zu günstig - auch in Hessen

Berlin/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In vielen deutschen Städte sind nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) die Anwohnerparkgebühren zu günstig - auch in Hessen. In Offenbach kostet die Jahresgebühr einer Analyse der DUH zufolge 75 Euro, in Hanau 60 Euro und in Kassel muss man jährlich nur 21 bis 30 Euro für einen Anwohnerparkausweis bezahlen.