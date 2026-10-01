Unbekannte Flüssigkeit verschüttet - Zehn Personen verletzt
Die Flüssigkeit sorgt für einen beißenden Geruch im Treppenhaus des betroffenen Gebäudes. Zehn Personen klagen im Anschluss unter anderem über Übelkeit und Reizungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Wolfhagen (dpa/lhe) - In Wolfhagen im Landkreis Kassel sind durch eine bislang unbekannte Flüssigkeit in einem Wohn- und Geschäftshaus zehn Personen verletzt worden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Substanz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch absichtlich in dem Treppenhaus des Gebäudes verschüttet, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung seien aufgenommen worden.
Demnach seien die Einsatzkräfte am Mittwochmittag aufgrund eines beißenden Geruchs in dem Haus alarmiert worden. Bereits gegen 7 Uhr am Morgen hätten Mitarbeiter der in dem Gebäude befindlichen Arztpraxen den Geruch bemerkt. Insgesamt zehn Angestellte klagten über Kopfschmerzen, Übelkeit und Reizungen von Luftröhre und Augen, wie die Polizei mitteilte.
Die Substanz, möglicherweise Buttersäure, habe sich nahezu rückstandslos entfernen lassen, sodass ein Feuerwehreinsatz nicht mehr notwendig gewesen sei. Beim Eintreffen der Polizei seien noch Reste der Flüssigkeit auf dem Boden des Treppenhauses gewesen - diese seien für weitere Untersuchungen gesichert worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.