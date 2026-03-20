Schelklingen

Unbekannte hinterlassen Müllberg und Gefahrstoffe in Wald

200 Liter Altöl, Elektroschrott und mehr: Wer stellt gefährliche Abfälle einfach in den Wald? Die Polizei ermittelt.

Der riesige Müllberg wurde in einem Wald abgeladen Foto: -/Polizeipräsidium Ulm/dpa
Der riesige Müllberg wurde in einem Wald abgeladen

Schelklingen (dpa) - Ein Spaziergänger hat in einem Wald nahe der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern einen mehrere Kubikmeter großen Müllberg mit umweltgefährdenden Stoffen entdeckt. Unbekannte luden in dem Wald bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) ausrangierte Möbel, Elektroschrott, Autoreifen sowie neun Kanister mit rund 200 Litern Altöl und anderen Gefahrstoffen ab, wie die Polizei mitteilte. Der Unrat stamme nach Polizeiangaben aus privatem und gewerblichem Besitz. Nun sucht die Polizei nach Zeugen für die Tat. Der Müllberg wurde am Montag entdeckt.

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Auch in Bad Buchau (Kreis Biberach) kam es zu einer ähnlichen Umweltsünde. Am Donnerstag fand ein Zeuge in einem Gewässergraben Müll und Elektroschrott. Zudem lagen dort Behälter mit Farben, Lacke und diverse Öle, die laut Feuerwehr bereits ausgelaufen waren und ins Wasser gelangten. Eingesetzte Bindemittel konnten eine Gefahr für die Umwelt abwenden. Auch hier ermittelt die Polizei.

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