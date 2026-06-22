Kriminalität

Unbekannte rauben Spargelstand aus

Mit einem Messer bedroht ein Unbekannter eine Verkäuferin an einem Spargelstand. Er und sein Komplize erbeuten neben Bargeld unter anderem auch eine Palette Eier. Die Polizei sucht Zeugen des Raubs.

Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, eine Powerbank, ein Handy - und einige Eier. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Unbekannten erbeuteten Bargeld, eine Powerbank, ein Handy - und einige Eier. (Symbolbild)

Heusenstamm (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben in Heusenstamm einen Spargelverkaufsstand überfallen und dabei Bargeld und weitere Gegenstände erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betrat einer der Täter nach bisherigen Ermittlungen am Sonntagmittag den Verkaufsstand, während die Verkäuferin gerade Waren einräumte. Der Unbekannte habe ein Messer in der Hand gehalten und die Herausgabe der Einnahmen gefordert, die die Frau ihm aushändigte. Außerdem nahm der Unbekannte eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Palette Eier mit. 

Der zweite Mann wartete derweil vor dem Stand und lud die Beute in ein Auto. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Fahrzeug. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Zeugen des Raubs werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: Unbekannter bedroht Jugendliche und ein Kind mit Messer und erbeutet Bargeld
Räuberische Erpressung

Heidelberg: Unbekannter bedroht Jugendliche und ein Kind mit Messer und erbeutet Bargeld

In Heidelberg sind ein Kind und zwei Jugendliche bedroht und ausgeraubt worden. Ein Unbekannter sprach die Minderjährigen im Bereich Bismarckplatz und Fahrtgasse an und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben.

10.06.2026

Ludwigshafen: Überfall auf Tankstelle - Kassiererin mit Messer bedroht
Kriminalität

Ludwigshafen: Überfall auf Tankstelle - Kassiererin mit Messer bedroht

Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Ludwigshafen überfallen. Dabei bedrohte er die 23-jährige Angestellte mit einem Messer. Er erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag.

15.01.2026

Lampertheim: Unbekannte überfällt Laden - Angestellte mit Messer bedroht
Kriminalität

Lampertheim: Unbekannte überfällt Laden - Angestellte mit Messer bedroht

Die Angestellte verweigerte die Herausgabe des Geldes. Die Unbekannte flüchtete ohne Beute. Besteht Zusammenhang zu Überfall auf Massagesalon?

16.06.2025

Mit Messer bedroht - Unbekannter entführt Frau
Kriminalität

Mit Messer bedroht - Unbekannter entführt Frau

Eine 68-Jährige verstaut ihre Einkäufe im Auto. Dann setzt sie sich ans Steuer und will vom Parkplatz fahren - doch plötzlich steigt ein Fremder in ihr Auto.

20.04.2025

Limburg-Weilburg

Unbekannter bedroht Supermarkt-Mitarbeiterin: Geld gestohlen

10.08.2023