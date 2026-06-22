Unbekannte rauben Spargelstand aus
Mit einem Messer bedroht ein Unbekannter eine Verkäuferin an einem Spargelstand. Er und sein Komplize erbeuten neben Bargeld unter anderem auch eine Palette Eier. Die Polizei sucht Zeugen des Raubs.
Heusenstamm (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben in Heusenstamm einen Spargelverkaufsstand überfallen und dabei Bargeld und weitere Gegenstände erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betrat einer der Täter nach bisherigen Ermittlungen am Sonntagmittag den Verkaufsstand, während die Verkäuferin gerade Waren einräumte. Der Unbekannte habe ein Messer in der Hand gehalten und die Herausgabe der Einnahmen gefordert, die die Frau ihm aushändigte. Außerdem nahm der Unbekannte eine Powerbank, ein Mobiltelefon sowie eine Palette Eier mit.
Der zweite Mann wartete derweil vor dem Stand und lud die Beute in ein Auto. Anschließend flüchtete das Duo mit dem Fahrzeug. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos. Zeugen des Raubs werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.