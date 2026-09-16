Zum dritten Mal in Folge

Unbekannte sprühen erneut graue Farbe auf Blitzer

Die Reinigung war kaum abgeschlossen, da wurde der Blitzer erneut mit Farbe besprüht. Die Polizei spricht von dreistelligen Kosten und prüft einen Zusammenhang der Fälle.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen aus. (Symbolbild)

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Zum dritten Mal in Folge haben Unbekannte graue Farbe auf einen Blitzer bei Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die mobile Anlage in der Nacht auf Mittwoch besprüht, nachdem sie erst am Vortag gereinigt werden musste. Es seien Kosten in dreistelliger Höhe entstanden. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den Fällen aus, die Ermittlungen dauern aber noch an.

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