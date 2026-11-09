Unbekannte stehlen rund 300 Staubsauger aus Lkw
Ein Lkw-Fahrer stellt sich nichtsahnend auf einen Autohof und schläft. Als er am nächsten Morgen aufwacht, ist die Plane seines Anhängers zerschnitten – und hunderte Staubsauger weg.
Diemelstadt (dpa/lhe) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag fast 300 Staubsauger im Wert von mehreren Zehntausend Euro aus einem Lastwagen gestohlen. Laut Angaben der Polizei entwendeten die Kriminellen die Ware auf einem Autohof in der Nähe von Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg).
Während der Fahrer des betroffenen Lkw geschlafen habe, soll es den Unbekannten gelungen sein, die Plane des Anhängers aufzuschneiden und die Ladung unbemerkt abzutransportieren. Dabei könnten sie ein anderes größeres Fahrzeug verwendet haben, wie die nordhessische Polizei mitteilte. Die Ermittlungen der Beamten laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.