Bild
Notfälle

Unbekannte Substanz ausgetreten - Großeinsatz in Konstanz

Ein noch unbekannter Stoff soll in einem Gebäude am Konstanzer Münsterplatz ausgetreten sein. Mehrere Personen sollen verletzt sein.

Polizei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Polizei im Einsatz. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Wegen einer unklaren Gefahrenlage durch eine Substanz ist der Bereich rund um den Konstanzer Münsterplatz gesperrt. Es laufe ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften, hieß es in einer Polizeimitteilung am Mittwochabend. 

Aus bislang unbekannter Ursache sei vermutlich im Kulturzentrum ein noch unbekannter Stoff ausgetreten. Mehrere Personen hätten dadurch Verletzungen erlitten, hieß es. Die Feuerwehr ermittle mittlerweile in dem Gebäude bezüglich des Stoffes. Auf Anfrage konnte eine Sprecherin der Polizei keine weiteren Details nennen.

