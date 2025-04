Unbekannter brennt Hakenkreuz in Pfarramts-Tür

Winnenden (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Winnenden ein Hakenkreuz in die Tür des Evangelischen Pfarramtes eingebrannt. Vermutlich sei dies mit einem Feuerzeug geschehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Passiert sei die Tat wohl in den vergangenen zehn Tagen. Eine Mitarbeiterin hatte die Tat zur Anzeige gebracht. Das Hakenkreuz sei ungefähr zehn Zentimeter groß. Betroffen sei die Eingangstür des Pfarramtes.