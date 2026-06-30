In Waldstück gebracht

Unbekannter soll Mädchen in Auto gezerrt haben

Ein neunjähriges Mädchen berichtet, von einem älteren Mann in ein Auto gezogen und in den Wald gebracht worden zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise - was bislang bekannt ist.

Ein Mädchen soll von einem Unbekannten in ein Waldstück gebracht worden dein. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Mädchen soll von einem Unbekannten in ein Waldstück gebracht worden dein. (Symbolbild)

Wolfegg (dpa/lsw) - Ein unbekannter älterer Mann soll ein neunjähriges Mädchen in Wolfegg (Landkreis Ravensburg) in sein Auto gezerrt und in ein Waldgebiet gebracht haben. Nach Angaben des Mädchens habe der Unbekannte sie etwa eine halbe Stunde später wieder an einem Supermarkt abgesetzt, wie die Polizei mitteilte. 

Das Mädchen habe angegeben, von dem Mann im Bereich des Rathauses angesprochen worden zu sein. Anschließend soll er die Neunjährige in ein Fahrzeug gezogen und mit ihr in ein Waldstück gefahren sein, so die Polizei weiter.

Polizei sucht Zeugen

Ob es dort zu einem sexuellen Übergriff kam, ist nach Angaben der Ermittler Gegenstand der laufenden Untersuchungen. Die Eltern des Kindes informierten die Polizei über den Vorfall. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

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Der mutmaßliche Täter wurde als älterer Mann mit kurzen Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Arbeitshose mit grauen Taschen, Wanderschuhe und eine Brille getragen haben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen viertürigen Kleinwagen mit roten Elementen im Bereich der Fenster gehandelt haben.

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