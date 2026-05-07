Undav oder Schick? Wer trifft im Duell der Torjäger?
VfB-Stürmer Undav wartet auf sein nächstes Tor, der Leverkusener Schick reist beflügelt von einem Ausnahme-Auftritt an. VfB-Coach Hoeneß traut Undav die Matchwinner-Rolle dennoch zu.
Stuttgart (dpa) - VfB-Knipser Deniz Undav und Bayer-Torjäger Patrik Schick: Das Duell der beiden Champions-League-Rivalen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird auch das Aufeinandertreffen der zwei erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen hinter Bayerns Ausnahmestürmer Harry Kane. Wird einer der beiden das Spiel entscheiden?
Hoeneß hält Undav wie gemacht für einen großen Auftritt
Aus Sicht von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist Nationalstürmer Undav wie gemacht für die Schlüssel-Duelle. «Deniz ist jemand, der dieses Spiel liebt, der in diesem Spiel in der Lage ist, genau im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein, und das brauchen wir», sagte der Coach.
«Es liegt ja in der Natur der Sache, dass zwei Topstürmer der Liga gerade in so einem Spiel dann auch eine wichtige Rolle einnehmen können», sagte Hoeneß. «Es kann gut sein, dass einer von beiden der Protagonist sein wird.»
Hinter Kane (33 Tore) liegt Undav (18) in der Torjäger-Rangliste noch vor Schick (16). Nach seiner zuvor starken Phase hat der VfB-Publikumsliebling nun aber in seinen vergangenen vier Bundesliga-Einsätzen nicht getroffen. Schick dagegen bewies mit sechs Treffern an den vergangenen drei Spieltagen seine Klasse und entschied den Auftritt gegen RB Leipzig beim eindrucksvollen 4:1 mit drei Toren fast im Alleingang.