Fußball-Bundesliga

Undav oder Schick? Wer trifft im Duell der Torjäger?

VfB-Stürmer Undav wartet auf sein nächstes Tor, der Leverkusener Schick reist beflügelt von einem Ausnahme-Auftritt an. VfB-Coach Hoeneß traut Undav die Matchwinner-Rolle dennoch zu.

Ein Mann für die wichtigen Spiele? Undav will gegen Leverkusen seinen Torriecher beweisen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Ein Mann für die wichtigen Spiele? Undav will gegen Leverkusen seinen Torriecher beweisen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - VfB-Knipser Deniz Undav und Bayer-Torjäger Patrik Schick: Das Duell der beiden Champions-League-Rivalen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird auch das Aufeinandertreffen der zwei erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen hinter Bayerns Ausnahmestürmer Harry Kane. Wird einer der beiden das Spiel entscheiden? 

Hoeneß hält Undav wie gemacht für einen großen Auftritt

Aus Sicht von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist Nationalstürmer Undav wie gemacht für die Schlüssel-Duelle. «Deniz ist jemand, der dieses Spiel liebt, der in diesem Spiel in der Lage ist, genau im richtigen Moment am richtigen Platz zu sein, und das brauchen wir», sagte der Coach. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Es liegt ja in der Natur der Sache, dass zwei Topstürmer der Liga gerade in so einem Spiel dann auch eine wichtige Rolle einnehmen können», sagte Hoeneß. «Es kann gut sein, dass einer von beiden der Protagonist sein wird.»

Hinter Kane (33 Tore) liegt Undav (18) in der Torjäger-Rangliste noch vor Schick (16). Nach seiner zuvor starken Phase hat der VfB-Publikumsliebling nun aber in seinen vergangenen vier Bundesliga-Einsätzen nicht getroffen. Schick dagegen bewies mit sechs Treffern an den vergangenen drei Spieltagen seine Klasse und entschied den Auftritt gegen RB Leipzig beim eindrucksvollen 4:1 mit drei Toren fast im Alleingang.

Patrik Schick möchte Leverkusen in die Champions League führen. Foto: Fabian Strauch/dpa
Patrik Schick möchte Leverkusen in die Champions League führen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB-Trainer Hoeneß: Geheimnis um den Undav-Ersatz
Fußball-Bundesliga

VfB-Trainer Hoeneß: Geheimnis um den Undav-Ersatz

Wer nimmt gegen die Bayern die Position des gesperrten Deniz Undav ein? Stuttgarts Coach lässt sich nicht in die Karten blicken - und äußert sich zur Entschuldigung des Bundestrainers.

17.04.2026

Undav kritisiert VfB-Auftritt: «Keine Qualitätsfrage»
Kritik in Europa League

Undav kritisiert VfB-Auftritt: «Keine Qualitätsfrage»

Der VfB gewinnt, doch Undav ist sauer: «Das Gegentor hat mich richtig aufgeregt», sagt er. Warum der Stürmer trotz klarem Ergebnis mit der Mentalität im Team hadert.

12.12.2025

VfB-Planspiele um Undav: Hoeneß denkt nicht nur an Wolfsburg
Fußball-Bundesliga

VfB-Planspiele um Undav: Hoeneß denkt nicht nur an Wolfsburg

Deniz Undav meldet sich zurück. Darf er schon gegen Wolfsburg wieder stürmen? Klar ist nur: Tiago Tomás wird gegen seinen Ex-Club in der Startelf stehen.

16.10.2025

Undav in der Startelf? So plant VfB-Coach Hoeneß
Fußball-Bundesliga

Undav in der Startelf? So plant VfB-Coach Hoeneß

In der Liga läuft es beim VfB: Dreimal in Folge haben die Stuttgarter zuletzt gewonnen. Bei den formschwachen Wolfsburgern wollen sie daran anknüpfen. Das Comeback eines DFB-Stars ist denkbar.

16.10.2025

«Brutal»: Hoeneß und VfB leiden nach turbulenter Niederlage
Fußball-Bundesliga

«Brutal»: Hoeneß und VfB leiden nach turbulenter Niederlage

Stuttgart führt gegen Leverkusen erst 2:0 und dann 3:1, verliert letztlich aber mit 3:4. Ein weiterer Tiefschlag für die Schwaben, die zumindest die Champions League allmählich abschreiben müssen.

17.03.2025