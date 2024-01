Unfälle wegen Glätte und Sturm in Rheingau-Taunus

Rheingau-Taunus Kreis (dpa/lhe) - Glatte Straßen haben am Dienstag im Rheingau-Taunus-Kreis für über 20 Verkehrsunfälle gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden dabei mehrere Beteiligte teils schwer verletzt. Der stürmische Wind am Mittwoch sorgte ebenfalls für einige Verkehrsunfälle.