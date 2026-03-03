Mädchen in Heilbronn verletzt

Unfall an Autowaschanlage: Kind nicht mehr in Lebensgefahr

Nach dem Unfall an einer Waschanlage in Heilbronn ist das kleine Mädchen außer Lebensgefahr. Die Polizei untersucht weiter, wie es dazu kommen konnte.

Die Dreijährige liegt weiterhin im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Dreijährige liegt weiterhin im Krankenhaus. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Unfall an einer Autowaschanlage in Heilbronn schwebt ein dreijähriges Mädchen nicht mehr in Lebensgefahr. Das Kind liege aber nach wie vor schwer verletzt im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Mädchen war nach den Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag mit seinen Eltern an der Waschanlage, als ein 34-Jähriger den Ort mit seinem Auto verlassen wollte und die Dreijährige anfuhr. Wie genau es zu dem Unfall kam und wo sich die Familie aufhielt, ist weiter unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dreijährige nach Unfall an Autowaschanlage in Lebensgefahr
Unfälle

Dreijährige nach Unfall an Autowaschanlage in Lebensgefahr

Ein kleines Mädchen liegt nach einem Unfall an einer Autowaschanlage weiterhin im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

02.03.2026

Dreijährige bei Unfall an Autowaschanlage schwer verletzt
Heilbronn

Dreijährige bei Unfall an Autowaschanlage schwer verletzt

Ein Unfall an einer Autowaschanlage in Heilbronn endet für ein dreijähriges Mädchen mit schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

01.03.2026

Auto gerät in Gegenverkehr - fünf Menschen verletzt
Unfälle

Auto gerät in Gegenverkehr - fünf Menschen verletzt

Eine Autofahrerin ist auf einer Landstraße im Kreis Esslingen unterwegs, als ihr Wagen in den Gegenverkehr gerät. Es kommt zum Zusammenstoß. Unter den Verletzten ist auch ihre kleine Tochter.

12.07.2025

Wer haftet für Schäden durch Autowaschanlage?
Bundesgerichtshof

Wer haftet für Schäden durch Autowaschanlage?

Nach einer Autowäsche sind Heck und Spoiler seines Wagens kaputt. Der Fahrer fordert vom Betreiber Schadenersatz - der zahlt aber nicht. Wer ist im Recht? Das will der BGH nun entscheiden.

20.11.2024

BGH prüft: Wer zahlt für Autoschäden durch Waschanlage?
Bundesgerichtshof

BGH prüft: Wer zahlt für Autoschäden durch Waschanlage?

Ein Mann stellt 2021 seinen Wagen in einer Autowaschanlage ab. Nach der Wäsche ist der Heckspoiler abgerissen. Der BGH will nun entscheiden, wer für den Schaden aufkommen muss.

24.10.2024