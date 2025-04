An Bahnübergang von TGV erfasst - Mann schwer verletzt

Kehl (dpa/lsw) - Ein 29-jähriger Fußgänger ist an einem Übergang am Bahnhof Legelshurst nahe Kehl von einem TGV erfasst und schwer verletzt worden. Der junge Mann habe zunächst zusammen mit einem Begleiter an dem Bahnübergang gestanden, weil die Schranken geschlossen waren, sagte ein Bundespolizeisprecher der dpa. Nachdem ein Nahverkehrszug vorbeigefahren war, habe der 29-Jährige am Donnerstagabend offenbar gedacht, dass die Schranken sich wieder öffnen - und sei losgelaufen.