Verkehr

Unfall auf A5 - kurzzeitig beide Fahrstreifen gesperrt

Wer am Morgen auf der Autobahn 5 Richtung Basel fahren wollte, musste sich gedulden. Grund war ein Auffahrunfall im Ortenaukreis.

Ein Unfall hat auf der A5 bei Mahlberg für Verkehrsbehinderungen gesorgt. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Ein Unfall hat auf der A5 bei Mahlberg für Verkehrsbehinderungen gesorgt. (Symbolbild)

Mahlberg (dpa/lsw) - Wegen eines Unfalls sind auf der Autobahn 5 bei Mahlberg (Ortenaukreis) beide Fahrspuren in Richtung Basel gesperrt worden. Wie viel Stau sich am Morgen genau bildete, war laut Polizei unbekannt. Am Vormittag wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto auf ein anderes auf, das wiederum auf ein drittes geschoben wurde. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Unbekannt war laut einem Polizeisprecher zunächst auch, ob Menschen verletzt wurden.

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