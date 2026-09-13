Unfall auf A6 – zwei Menschen verletzt
Bei einem Unfall auf der A6 werden zwei Menschen verletzt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.
Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinfurt sind bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden. Ein Lkw und ein Pkw stießen am frühen Morgen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wurde zunächst über den linken Fahrstreifen geleitet. Details zum Unfallhergang und -ursache waren nicht bekannt.