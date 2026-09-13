Unfall bei Sinsheim

Unfall auf A6 – zwei Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der A6 werden zwei Menschen verletzt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Sonntagmorgen muss die Polizei einen Unfall auf der A6 aufnehmen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Am Sonntagmorgen muss die Polizei einen Unfall auf der A6 aufnehmen. (Symbolbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinfurt sind bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden. Ein Lkw und ein Pkw stießen am frühen Morgen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wurde zunächst über den linken Fahrstreifen geleitet. Details zum Unfallhergang und -ursache waren nicht bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lkw-Unfall auf der A44: Fahrer lebensgefährlich verletzt
Autobahnunfall

Lkw-Unfall auf der A44: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Nach dem Zusammenstoß bei Diemelstadt werden drei Lkw-Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Was die Polizei zu dem Unfallhergang weiß.

13.08.2026

Update: Sinsheim/Mannheim: Zwei Lkw kollidieren auf A6 – Fahrer schwer verletzt
Rettungshubschrauber im Einsatz

Update: Sinsheim/Mannheim: Zwei Lkw kollidieren auf A6 – Fahrer schwer verletzt

Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer ist auf der A6 bei Sinsheim schwer verletzt worden. Die Autobahn blieb rund 3,5 Stunden voll gesperrt.

11.08.2026

Mehrere Kilometer Stau nach Lkw-Unfall bei Bad Hersfeld
Verkehr

Mehrere Kilometer Stau nach Lkw-Unfall bei Bad Hersfeld

Ein Lkw durchbricht die Mittelleitplanke, niemand wird verletzt – doch auf der A4 am Kirchheimer Dreieck herrscht Stillstand. Die Polizei erwartet anhaltende Beeinträchtigungen.

06.08.2025

28-Jährige bei Unfall tödlich verletzt - Auto ausgebrannt
Rettungseinsatz

28-Jährige bei Unfall tödlich verletzt - Auto ausgebrannt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw stirbt eine Autofahrerin. Die Bergungsarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen.

04.02.2025

Verkehr

Zwei Verletzte bei Unfall mit Lkw auf A3: Vollsperrung

Ein Gefahrgut-Lastwagen kollidiert auf der A3 mit einem weiteren Sattelzug. Zwei Fahrer werden verletzt. Bis in die Abendstunden müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

22.05.2024