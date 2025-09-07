Unfälle Unfall auf Autobahn-Parkplatz: Fahrer stirbt Ein Auto kollidiert frontal mit einem geparkten Sattelzug. Der Autofahrer wird tödlich verletzt. 07.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa Wie es zu dem Unfall kommen konnte, soll ermittelt werden. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Rhein-Neckar-Kreis Auto hebt bei Unfall ab und kollidiert mit Baum - Fahrer tot Ein Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und fährt über einen Fahrbahnteiler. Das Auto hebt ab. Der Mann stirbt noch vor Ort. 10.08.2025 Fünfstelliger Schaden Laudenbach: Mehrere Verletzte nach Unfall auf Autobahnparkplatz Ein 65-jähriger Fahrer verliert auf der A5 bei Laudenbach wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Wagen. Vier Personen wurden verletzt. 28.07.2025 Im Gegenverkehr Auto kollidiert frontal mit Sattelzug - Fahrer tot Ein Autofahrer kommt in einer Kurve auf die Gegenspur - und stößt dort mit einem Laster zusammen. Für den 67 Jahre alten Mann kommt jede Hilfe zu spät. 13.06.2025 Unfälle Unfall mit Gefahrgut-Lkw sorgt für Vollsperrung auf A3 Bei einem Unfall wird ein Gefahrgut-Lkw beschädigt, ein Teil der geladenen Flüssigkeit tritt aus. Die Autobahn 3 muss danach erst einmal für Stunden gesperrt werden. 26.02.2025 Ravensburg Sattelzug kracht in Auto: Fahrer lebensbedrohlich verletzt 21.04.2023