Unfall auf Bobbahn – zwei junge Männer schwer verletzt

Bühl (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind bei einem Unfall auf einer Bobbahn bei Bühl (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Die beiden seien in einer Kurve aus dem Bob geworfen worden und gegen eine Metallkonstruktion geprallt, teilte die Polizei mit. Sie seien nicht angeschnallt gewesen. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in Kliniken. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden nun ermittelt.