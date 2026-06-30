Unfall auf Bobbahn – zwei junge Männer schwer verletzt
Ohne Anschnallgurt in die Kurve: Zwei junge Männer werden auf einer Bobbahn aus dem Gefährt geschleudert. Rettungshubschrauber bringen beide in Krankenhäuser.
Bühl (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind bei einem Unfall auf einer Bobbahn bei Bühl (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Die beiden seien in einer Kurve aus dem Bob geworfen worden und gegen eine Metallkonstruktion geprallt, teilte die Polizei mit. Sie seien nicht angeschnallt gewesen. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in Kliniken. Die genauen Hintergründe des Unfalls werden nun ermittelt.