Unfall bei Frankfurt: Ein Toter und mehrere Verletzte

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Neu-Isenburg und Frankfurt ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden zwei weitere Menschen schwer verletzt und eine Person erlitt leichte Verletzungen. Einer der Schwerverletzten schwebt nach Informationen aus der Nacht in Lebensgefahr.