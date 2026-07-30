Unfall bei Frankfurt: Ein Toter und mehrere Verletzte
Ein Unfall auf der Landstraße zwischen Neu-Isenburg und Frankfurt fordert einen Toten und mehrere Verletzte. Was bislang bekannt ist.
Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Neu-Isenburg und Frankfurt ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden zwei weitere Menschen schwer verletzt und eine Person erlitt leichte Verletzungen. Einer der Schwerverletzten schwebt nach Informationen aus der Nacht in Lebensgefahr.
An dem Unfall am Mittwochabend waren dem Sprecher zufolge zwei Autos beteiligt. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der «Hessische Rundfunk» (hr) berichtet.