Unfall bei Überholmanöver - zwei Menschen schwer verletzt

Rottweil (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem missglückten Überholmanöver in Rottweil schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer habe auf einer Landstraße am Samstag ein anderes Auto überholen wollen, wie die Polizei mitteilte. Als der Wagen sich neben dem Fahrzeug eines 18-Jährigen befand, setzte der junge Mann ebenfalls zum Überholen an und es kam zur Kollision. Der junge Autofahrer habe den Wagen neben ihm übersehen, teilte die Polizei mit.