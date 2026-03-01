Unfälle

Unfall bei Überholmanöver - zwei Menschen schwer verletzt

Ein Autofahrer setzt zum Überholen an. Doch dann schert ein weiteres Fahrzeug aus - mit schlimmen Folgen.

Sanitäter bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Sanitäter bringen die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)

Rottweil (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem missglückten Überholmanöver in Rottweil schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer habe auf einer Landstraße am Samstag ein anderes Auto überholen wollen, wie die Polizei mitteilte. Als der Wagen sich neben dem Fahrzeug eines 18-Jährigen befand, setzte der junge Mann ebenfalls zum Überholen an und es kam zur Kollision. Der junge Autofahrer habe den Wagen neben ihm übersehen, teilte die Polizei mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Wagen des 27-Jährigen von der Straße ab und überschlug sich. Sowohl der Fahrer als auch seine 25 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Da die Rettungskräfte zuvor von einem eingeklemmten Menschen ausgegangen waren, seien auch zahlreiche Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber zu der Unfallstelle gekommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Beifahrerin bei Überholmanöver schwer verletzt
Unfälle

Beifahrerin bei Überholmanöver schwer verletzt

Ein junger Autofahrer und seine Begleitung geraten bei Simmersfeld in eine schwierige Situation, als das Überholen eines Fahrzeugs missglückt.

21.12.2025

Misslungenes Überholmanöver - vier Menschen schwer verletzt
Landkreis Biberach

Misslungenes Überholmanöver - vier Menschen schwer verletzt

Ein Autofahrer will einen Lastwagen überholen. Bevor er mit seinem Wagen wieder einscheren kann, kommt ihm ein anderes Fahrzeug entgegen.

22.11.2025

Überholmanöver führt zu Unfall und langem Stau
Unfälle

Überholmanöver führt zu Unfall und langem Stau

Ein Autofahrer versucht, einen anderen Wagen rechts zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß - mit Folgen für den Stadtverkehr in Stuttgart.

09.11.2025

Junger Mann stirbt nach Unfall beim Überholen
Tödlicher Unfall

Junger Mann stirbt nach Unfall beim Überholen

Ein Autofahrer setzt am Ende einer Kolonne zum Überholen an. Ihm kommt ein anderer Wagen entgegen - mit schlimmen Folgen für den jungen Mann.

07.10.2025

Mann nach Unfall schwer verletzt - beide Fahrer betrunken
Auto überschlägt sich

Mann nach Unfall schwer verletzt - beide Fahrer betrunken

Nach einem missglückten Überholmanöver überschlägt sich der Wagen eines Mannes. Ein beteiligter Fahrer hält an, verschwindet aber bevor die Polizei kommt. Der Grund dafür wird später klar.

14.09.2025