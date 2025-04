Unfall in Frankfurt mit zwei Schwerverletzten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Frankfurt sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Mann und die beiden Frauen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Wagen sei bei dem Unfall in der Nacht im Stadtteil Sachsenhausen komplett zerstört worden.