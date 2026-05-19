Unfälle

Unfall in Heilbronn: Auto fährt in Gleisbett und fängt Feuer

Ein junger Autofahrer und seine Beifahrerin kommen bei einem nächtlichen Unfall noch glimpflich davon. Ihr Wagen landet im Gleisbett einer Bahnstrecke - nur durch Zufall fährt dort gerade kein Zug.

Mitten in der Nacht landete das Auto im Gleisbett der Bahnstrecke. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mitten in der Nacht landete das Auto im Gleisbett der Bahnstrecke. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - In Heilbronn ist ein Auto nachts ins Gleisbett einer Zugstrecke gefahren und hat dort Feuer gefangen. Beide Insassen konnten sich nach Polizeiangaben selbst aus dem Wagen befreien und in Sicherheit bringen. Sie hatten Glück im Unglück: Nur durch Zufall fuhr dort gerade kein Zug, so dass es nicht zu einem weiteren Unfall kam.

Der 25 Jahre alte Fahrer hatte gegen 01.10 Uhr die Kontrolle über sein Auto verloren, das über eine Begrenzung aus Stein und anschließend über einen Gehweg in das Gleisbett fuhr. Dort ging der Wagen in Flammen auf. Der Fahrer, der unverletzt blieb, war den Ermittlungen zufolge alkoholisiert und zu schnell unterwegs gewesen. Seine 24 Jahre alte Beifahrerin wurde mittelschwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte konnten das Feuer zwar schnell löschen, doch am Auto entstand trotzdem Totalschaden.

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