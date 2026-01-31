Unfall mit E-Scooter: 18-Jährige schwer verletzt
Nach einem Unfall in Mittelhessen liegt eine 18-Jährige mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Gießen/Wölfersheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße in Mittelhessen ist eine 18 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen hatte ein Autofahrer die junge Frau auf dem E-Scooter übersehen und mit seinem Wagen erfasst, wie ein Polizeisprecher sagte.
Die 18-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, der 22 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.
Den Angaben zufolge waren beide auf der Kreisstraße von Wölfersheim-Mehlbach in Richtung Reichelsheim (Wetteraukreis) unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Zur genaueren Rekonstruktion des Unfalls hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der E-Scooter-Fahrerin machen können.