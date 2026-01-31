Unfall auf Kreisstraße

Unfall mit E-Scooter: 18-Jährige schwer verletzt

Nach einem Unfall in Mittelhessen liegt eine 18-Jährige mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der E-Scooter-Fahrerin machen können. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Gießen/Wölfersheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße in Mittelhessen ist eine 18 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen hatte ein Autofahrer die junge Frau auf dem E-Scooter übersehen und mit seinem Wagen erfasst, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Die 18-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, der 22 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt.

Den Angaben zufolge waren beide auf der Kreisstraße von Wölfersheim-Mehlbach in Richtung Reichelsheim (Wetteraukreis) unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Zur genaueren Rekonstruktion des Unfalls hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt. 

