Unfall mit Frachter: Ruderboot zerbricht auf Neckar
Groß gegen Klein auf dem Neckar: Eine Kollision zwischen Frachter und Ruderboot führt zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung. Was über den Vorfall bekannt ist.
Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Ruderboot ist nach dem Zusammenstoß mit einem Güterschiff auf dem Neckar in Heidelberg in zwei Hälften gebrochen. Zwei Ruderer konnten unverletzt an das Neckarufer schwimmen, wie die Polizei mitteilte. Wasserschutzpolizei, DLRG und Feuerwehr rückten zur Rettung aus.
Die 21 und 28 Jahre alten Männer waren demnach stromabwärts auf dem Fluss unterwegs, als sie vor der Alten Brücke das 85 Meter lange Schiff übersahen. Der Kapitän habe noch ein Warnsignal abgegeben, teilten die Ermittler mit. Dennoch seien das große Frachtschiff aus den Niederlanden und das kleine Ruderboot zusammengestoßen. Die Wasserrettung sei unmittelbar durch zwei Boote der Wasserschutzpolizei erfolgt. Die Polizei versucht nun zu klären, was genau zu dem Zusammenstoß führte und wer die Schuld an ihm trägt.