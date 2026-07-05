Zusammenstoß auf Kreuzung

Unfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt – drei Verletzte

Mit Blaulicht und Martinshorn fährt ein 21-Jähriger mit einem Rettungswagen über eine rote Ampel. Zeitgleich biegt eine Autofahrerin ab. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zu einem Unfall kommt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es zu einem Unfall kommt. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt sind in Ludwigsburg drei Menschen leicht verletzt worden. Das Rettungsfahrzeug stieß am Samstag in einem Kreuzungsbereich mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens fuhr demnach mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel. 

Der Fahrer habe das Auto einer 58-Jährigen, die bei Grün abbiegen wollte, bemerkt, zunächst leicht abgebremst und anschließend wieder beschleunigt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Auch die Autofahrerin habe zunächst abgebremst, sei dann aber weitergefahren, sodass es zu einem Zusammenstoß gekommen sei.

Bei der Kollision wurde das Auto den Angaben nach nach links geschleudert, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend stieß es frontal mit einem wartenden Sprinter zusammen und kam zum Stehen.

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Sowohl der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens als auch sein 35 Jahre alter Beifahrer und die 58-jährige Autofahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Frau kam zur weiteren Versorgung mit einem anderen Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sprinters blieb demnach unverletzt.

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