Heuchelheim an der Lahn (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Kreis Gießen gestorben. Der 37-Jährige war ersten Angaben zufolge in der Nacht zu Sonntag beim Überholen zwischen Heuchelheim und Biebertal in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam es zu einem direkten Zusammenstoß mit dem Wagen eines entgegenkommenden 38-Jährigen.