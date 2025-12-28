Verkehr Unfall nach missglücktem Überholmanöver Eine junge Autofahrerin will einen Transporter überholen. Dabei kommt sie von der Straße ab. 28.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa Laut den Beamten war die Straße winterlich glatt. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfälle Sieben Verletzte nach missglücktem Überholmanöver Ein Autofahrer überholt und verursacht mutmaßlich einen Verkehrsunfall. Es gibt drei Schwerverletzte. Vier Menschen werden leicht verletzt, darunter auch zwei kleine Kinder. 22.04.2025 Zusammenstoß bei Haigerloch Drei Tote nach missglücktem Überholversuch Ein Autofahrer gerät beim Überholen in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Transporter. Drei Menschen sterben, vier werden schwer verletzt. 09.03.2025 Zusammenstoß bei Haigerloch Drei Menschen sterben nach missglücktem Überholversuch Ein Autofahrer gerät beim Überholen in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem Transporter. Drei Menschen sterben, vier werden schwer verletzt. Ein Gutachter soll bei der Ursachenklärung helfen. 08.03.2025 Verkehr Motorradfahrer stirbt bei missglücktem Überholmanöver Ein 62-Jähriger prallt bei Idstein mit seinem Motorrad frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Er stirbt noch an der Unfallstelle. Auch Notfallseelsorger kommen zum Einsatz. 23.08.2024 Sigmaringen Motorradfahrer stirbt nach missglücktem Überholmanöver 01.05.2023