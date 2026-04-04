Verkehr

Unfallserie auf der A8: Zehn Verletzte und langer Stau

Stauchaos und mehrere Verletzte: Wie ein einziger Moment der Unachtsamkeit auf der A8 bei Ulm den Osterreiseverkehr zwischenzeitlich komplett lahmlegte.

Die Polizei sperrte die Autobahn. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei sperrte die Autobahn. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Eine Unfallserie mit zehn Verletzten hat den Osterverkehr auf der A8 bei Ulm ausgebremst. Laut Polizei staute es sich am Freitag bis zu 20 Kilometer auf der Autobahn in Richtung München. Ein 23-Jähriger fuhr den Angaben zufolge im stockenden Verkehr aus Unachtsamkeit ungebremst auf ein Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Wagen der 35 Jahre alten Fahrerin vier weitere Fahrzeuge zusammen. 

Insgesamt wurden zehn Menschen bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 150.000 Euro. Die Autobahn war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

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