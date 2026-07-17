Sechs Unfälle

Unfallserie durch Aquaplaning auf A8 mit drei Verletzten

Plötzlich spiegelglatt: Nach Regen kracht es auf der A8 in Schwaben laut Polizei gleich sechsmal. Ein Mensch wird schwer verletzt. Der Stau ist zeitweise kilometerlang.

Ein Mensch erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein Mensch erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. (Symbolbild)

Burgau/Günzburg (dpa) - Auf der Autobahn 8 in Schwaben ist es zu einer Unfallserie mit sechs Unfällen durch Aquaplaning gekommen. Ein Mensch wurde dabei am Donnerstagabend schwer verletzt, zwei weitere Menschen leicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Unfälle ereigneten sich demnach zwischen den Anschlussstellen Burgau (Landkreis Günzburg) und Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart. Wie viele Fahrzeuge beteiligt waren, war laut dem Sprecher unklar.

Die Reinigung der Fahrbahn dauerte mehrere Stunden. Durch die Unfälle staute es sich auf der A8 zeitweise auf bis zu zehn Kilometer. Die Ermittlungen dauern an.

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