Ungewöhnlicher Besuch: Ausgebrochene Kühe stoppen Verkehr
Ein ungewöhnlicher Ausflug sorgt bei Kassel für Aufmerksamkeit: 25 Rinder brechen von ihrer Weide aus und ziehen davon. Verletzt wird niemand, aber der Verkehr wird behindert.
Kassel (dpa/lhe) - Mancher Autofahrer dürfte seinen Augen kaum getraut haben: Plötzlich standen 25 Rinder mitten auf einer Straße in Kassel. Die Tiere waren in der Nacht von ihrer Weide im Umland der Stadt ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Am frühen Morgen gingen mehrere Anrufe von Autofahrern aus dem Stadtteil Brasselsberg bei der Polizei ein. Zuvor berichtete die Hessenschau.
Inzwischen sind die Kühe wieder zurück auf ihrer Weide. Ihr Besitzer wurde schnell ausfindig gemacht und brachte die Tiere mit einem Anhänger unversehrt zurück. Schäden oder größere Verkehrsbehinderungen entstanden nicht. Wie die Tiere ausbrechen konnten, war zunächst unklar.