Banken

Unicredit bekommt weitere Aktien der Commerzbank angedient

Die Unicredit baut ihren Anteil an der Commerzbank weiter aus. Mit ihrem Übernahmeangebot hat die italienische Großbank weitere Aktien angeboten bekommen.

Um die Commerzbank ist ein Übernahmekampf entbrannt. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Um die Commerzbank ist ein Übernahmekampf entbrannt. (Archivbild)

Frankfurt/Mailand (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit hat mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank weitere Aktien angedient bekommen. Commerzbank-Aktionäre hätten ihr bis zum 9. Juni 10,91 Prozent der Aktien angedient, teilte die Unicredit am Dienstagabend in Mailand mit. Eine Woche zuvor waren den Italienern im Zuge der Offerte 7,58 Prozent angeboten worden.

Nachdem das Geldhaus aus Mailand bisher schon 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien gehalten hatte, würde ihre Beteiligung mit den angedienten Aktien nun rechnerisch auf 37,68 Prozent steigen.

Mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot vom Mai vermeidet die Unicredit ein Pflichtangebot, das sonst beim Überschreiten der 30-Prozent-Marke vorgeschrieben ist und das angesichts des zuletzt gestiegenen Commerzbank-Aktienkurses wesentlich teurer geworden wäre. Statt Geld bietet die Großbank für jedes Commerzbank-Papier 0,485 Unicredit-Anteile.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt die Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Commerzbank-Aktien zugreifen kann. Die Großbank aus Mailand behält sich vor, die bis 16. Juni geltende Offerte bis 3. Juli zu verlängern. Die Commerzbank lehnt eine Übernahme ab.

Commerzbank attackiert Unicredit 

Dass die Unicredit deutlich vor Fristende schon so viele Aktien einsammelt, überrascht, weil ihre Offerte unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie liegt. Zudem dienen Großinvestoren ihre Papiere meist erst kurz vor Ende der Übernahmefrist an. 

Die Commerzbank kritisierte das Vorgehen der Unicredit erneut. «Nach den uns vorliegenden Informationen konnte bislang keine einzige Angebotsannahme eines institutionellen Investors identifiziert werden, und die Summe sämtlicher Annahmen durch Privatanleger entspricht einem Aktienanteil von lediglich rund 0,05 Prozent.»

Die Commerzbank hatte kürzlich bereits die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. So monierte das Geldhaus, die angedienten Aktien stammten überwiegend von Banken und mit ihnen verbundenen Parteien, von denen einige bekannte Gegenparteien von Unicredit für Finanzinstrumente seien - und keine unabhängigen Investoren. 

Unicredit wehrt sich

Die Unicredit wiederum kritisierte die Abwehrstrategie der Commerzbank. Ihr Management habe jedes Recht, von der Annahme des Übernahmeangebots abzuraten. Sie sei jedoch nicht berechtigt, «die Integrität des Bieterverfahrens zu untergraben, indem sie unbegründete Vorwürfe erhebt». Die Angaben der Unicredit erfolgten nach den gesetzlichen Anforderungen und stünden im transparenten Dialog mit der Bafin.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unicredit steigert Commerzbank-Anteil auf über ein Drittel
Machtkampf um Commerzbank

Unicredit steigert Commerzbank-Anteil auf über ein Drittel

Unbeeindruckt vom Widerstand in Deutschland baut die Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank aus. Nun überschreitet die Bank aus Mailand die nächste wichtige Schwelle.

02.06.2026

Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran
Angebot für Commerzbank-Aktien

Unicredit treibt Commerzbank-Übernahme voran

Die Unicredit will mehr Kontrolle über die Commerzbank – trotz der Widerstände in Frankfurt und Berlin. Ist eine «feindliche» Übernahme des Dax-Konzerns noch abzuwenden?

05.05.2026

Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor
Finanzbranche

Unicredit legt Übernahmeangebot für Commerzbank vor

Die italienische Unicredit greift nach der Commerzbank – trotz der Widerstände in Deutschland. Was hinter dem Angebot steckt und wie es weitergehen könnte.

16.03.2026

Unicredit stockt bei Commerzbank auf - Übernahmeangebot naht
Aktienanteil erneut erhöht

Unicredit stockt bei Commerzbank auf - Übernahmeangebot naht

Der Widerstand in Deutschland scheint Unicredit-Chef Orcel nicht zu beeindrucken: Die italienische Großbank erhöht ihren Einfluss auf die Commerzbank. Damit wird eine Übernahme wahrscheinlicher.

25.08.2025

Unicredit-Chef: Commerzbank-Übernahme ist eine Option
Übernahmespekulationen

Unicredit-Chef: Commerzbank-Übernahme ist eine Option

Mit dem überraschenden Einstieg bei Deutschlands zweitgrößtem börsennotierten Geldhaus befeuert die italienische Großbank Übernahmespekulationen. Deren Chef betont, man sei flexibel.

12.09.2024