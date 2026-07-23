Übernahmekampf

Unicredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank

Unicredit will nach der Übernahmeofferte die Kontrolle bei der Commerzbank übernehmen. Die Zustimmung der EZB könnte laut der Großbank bereits im vierten Quartal erfolgen.

Im laufenden Jahr will die italienische Großbank den Überschuss auf «deutlich» mehr als 11 Milliarden Euro erhöhen. (Archivbild) Foto: Emanuele Roberto De Carli/IPA via ZUMA Press/dpa
Im laufenden Jahr will die italienische Großbank den Überschuss auf «deutlich» mehr als 11 Milliarden Euro erhöhen. (Archivbild)

Mailand/Frankfurt (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Frankfurter Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit in einer Präsentation zu ihren Halbjahreszahlen in Mailand mit. 

So muss die EZB dem Vollzug zustimmen. Die Italiener wollen dann versuchen, die Kontrolle über die Commerzbank durchzusetzen und ihre Strategiepläne «kurz danach» zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, werde sie - falls nötig - eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Die Unicredit hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken. Dem muss aber noch die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde zustimmen.

Gewinnziele angehoben

Im Übernahmekampf um die Commerzbank hat Unicredit die Gewinnziele noch etwas weiter nach oben geschraubt. Im laufenden Jahr soll der Überschuss auf «deutlich» mehr als 11 Milliarden Euro steigen, teilte das Geldhaus weiter mit. Bisher war von «mindestens» 11 Milliarden Euro die Rede gewesen. 

Im Jahr 2028 sollen es nun «deutlich» über 13 Milliarden und im Jahr 2030 «deutlich» über 15 Milliarden Euro sein. Dabei seien die Ergebnisse der Commerzbank noch nicht zu hundert Prozent eingerechnet. Im zweiten Quartal verdiente die Unicredit mit gut 2,9 Milliarden Euro zwar rund zehn Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab
«Aggressives Vorgehen»

Bund lehnt Unicredit-Angebot für Commerzbank ab

Der Übernahmekampf zwischen Commerzbank und Unicredit wird mit immer härteren Bandagen geführt. Nun nimmt der Bund klar Stellung. An der Börse legen Unicredit-Aktien zu - zum Nachteil der Commerzbank.

16.06.2026

Commerzbank erhöht Ziele im Übernahmekampf mit Unicredit
Finanzbranche

Commerzbank erhöht Ziele im Übernahmekampf mit Unicredit

Die Commerzbank hat 2025 fast ein Rekordergebnis eingefahren, nun soll der Gewinn im laufenden Jahr noch stärker steigen. Das soll eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit abwenden.

11.02.2026

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank
Finanzbranche

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank

Nach der geplatzten Übernahme der italienischen Bank BPM rückt die Commerzbank stärker in den Fokus der Unicredit. Mit starken Quartalszahlen im Rücken wirbt Chef Andrea Orcel für eine Übernahme.

23.07.2025

Commerzbank bekräftigt in Übernahmekampf Rekordziel
Banken

Commerzbank bekräftigt in Übernahmekampf Rekordziel

Im Ringen mit der italienischen Großbank Unicredit will die Commerzbank mit guten Zahlen punkten. Im Sommer ging der Gewinn des Dax-Konzerns allerdings zurück. Besser lief es bei der Unicredit.

06.11.2024

Commerzbank setzt sich im Ringen mit Unicredit höhere Ziele
Übernahmekampf

Commerzbank setzt sich im Ringen mit Unicredit höhere Ziele

Mehr Rendite, höhere Dividenden für die Aktionäre - die Commerzbank wappnet sich für einen möglichen Übernahmekampf mit der Unicredit. Ihren Investoren zeichnet sie eine vielversprechende Perspektive.

26.09.2024