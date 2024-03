Uniklinik-Chef Graf: «Ineffizientes Gesundheitswesen»

Wenn das System weiter laufe wie bisher, dann würde es bald ungeregelte Wartelisten für Leistungen geben, die marktwirtschaftlich unrentabel seien, sagte Graf. «Das Rentable wird an vielen Stellen angeboten und anderes vielleicht an wenigen.» Ähnlich sei es in den vergangenen Jahren mit Versorgungsangeboten in der Psychiatrie und Kinderheilkunde abgelaufen. Deshalb wünschte sich der Uniklinik-Chef eine staatliche Festlegung: «Wir müssen feststellen, was ist der Bedarf, um eine Gesellschaft in einem Industrieland verantwortlich medizinisch zu versorgen?»