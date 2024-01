Uniklinik sieht keinen Anlass für neue Masken-Verordnung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Frankfurt sieht keine Notwendigkeit, in Kliniken und Praxen wieder per Verordnung eine Maskenpflicht einzuführen. Auch anlasslose Corona-Tests hält Jürgen Graf für nicht mehr nötig.

In Spanien gilt in allen Gesundheitseinrichtungen wegen zunehmender Atemwegserkrankungen wie Grippe und Corona wieder eine Maskenpflicht. In Deutschland sei das nicht nötig, sagte Graf der Deutschen Presse-Agentur. «Wir regeln das über das Hausrecht.» Am Universitätsklinikum müssen Mitarbeiter und Patienten schon seit Monaten wieder Maske tragen. Die einzelnen Häuser könnten das gut gemäß ihren spezifischen Risiken und Bedingungen entscheiden, so Graf. «Dafür braucht es keine staatliche Verordnung.»