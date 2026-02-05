Fußball-Bundesliga

Union-Fans helfen beim Schneeschippen vor Frankfurt-Spiel

Das Winterwetter hat Berlin fest im Griff. Bei Union packen die Fans mal wieder mit an, damit gegen Frankfurt gespielt werden kann.

Die Fans helfen bei Union mit. (Archivbild) Foto: Matthias Koch/dpa
Die Fans helfen bei Union mit. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Fans von Union Berlin helfen dem Club beim Beseitigen von Schnee und Eis im und um das Stadion An der Alten Försterei vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Zusammen mit Mitarbeitern des Clubs schippten Anhänger unter anderem auf den Tribünen und Parkplätzen vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga.

Union machte keine Angaben, ob die Austragung des Spiels in Gefahr ist. Es gab jedoch zunächst keine Hinweise darauf. Eine ähnliche Aktion gab es zuletzt schon vor der Partie gegen Mainz im Januar. Das Spiel fand statt.

Es soll etwas wärmer werden

Am Donnerstag hatte eine Mischung aus Schneefall, Eiskörnern und gefrierendem Regen in der Hauptstadt für einige Probleme im Berufsverkehr gesorgt. Auch der Berliner Flughafen BER war für mehrere Stunden lahmgelegt. Am Freitag ist laut Deutschem Wetterdienst aber nicht mehr mit größeren Niederschlägen zu rechnen, es soll etwas milder werden.

Spielabsagen in der Bundesliga aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes sind angesichts der verpflichtenden Rasenheizung selten geworden. Das Problem sind die Anfahrt für die Fans bei Glatteis und Schnee sowie mögliche Witterungsprobleme auf dem Stadionareal.

