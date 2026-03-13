Union-Keeper Rönnow gegen Freiburg wohl einsatzbereit

Berlin (dpa) - Nach einer Schrecksekunde im Training steht Stammkeeper Frederik Rönnow dem 1. FC Union Berlin im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wohl zur Verfügung. «Wir haben alles dafür getan, dass er morgen ins Abschlusstraining geht. So sieht erstmal alles positiv aus. Er war heute schon auf dem Trainingsplatz», berichtete Trainer Steffen Baumgart vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg.

Rönnow hatte das Training am Mittwoch abbrechen müssen, nachdem er umgeknickt war. Der Däne bestritt in dieser Saison alle Pflichtspiele der Eisernen.

Baumgart: «Ist eine gewisse Anspannung da»

Aktuell deutet nicht viel auf einen Berliner Bundesliga-Sieg im Breisgau hin. Die Freiburger sind zu Hause seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen. Union gewann seit der Winterpause hingegen nur eins von zehn Spielen. Nachdem die Eisernen noch als Tabellenachter vor Freiburg überwintert hatten, haben sie nun sechs Punkte Rückstand - und nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

«Es ist schon eine gewisse Anspannung da. Natürlich wissen wir, dass die Ergebnisse nicht gut waren. Ich habe eine Mannschaft, die leistungsmäßig auch schon den einen oder anderen Punkt hätte mehr haben können. Die Ursachen liegen bei uns und die bekämpfen wir. Aber die bekämpfen wir nicht mit schlechter Laune», stellte Baumgart klar.

Foto: Soeren Stache/dpa Nur ein Sieg aus zehn Spielen: Steffen Baumgart steht mit dem 1. FC Union Berlin unter Druck. (Archivbild)