Fußball-Bundesliga

Union-Keeper Rönnow gegen Freiburg wohl einsatzbereit

Nach nur einem Sieg aus zehn Spielen und ohne Abwehrchef Querfeld reist Union Berlin nach Freiburg. Ein anderer Leistungsträger könnte aufs Feld zurückkehren.

Trotz Schrecksekunde im Training: Torhüter Frederik Rönnow in Einsatz wohl einsatzfähig. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Trotz Schrecksekunde im Training: Torhüter Frederik Rönnow in Einsatz wohl einsatzfähig. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Nach einer Schrecksekunde im Training steht Stammkeeper Frederik Rönnow dem 1. FC Union Berlin im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wohl zur Verfügung. «Wir haben alles dafür getan, dass er morgen ins Abschlusstraining geht. So sieht erstmal alles positiv aus. Er war heute schon auf dem Trainingsplatz», berichtete Trainer Steffen Baumgart vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Rönnow hatte das Training am Mittwoch abbrechen müssen, nachdem er umgeknickt war. Der Däne bestritt in dieser Saison alle Pflichtspiele der Eisernen.

Baumgart: «Ist eine gewisse Anspannung da»

Aktuell deutet nicht viel auf einen Berliner Bundesliga-Sieg im Breisgau hin. Die Freiburger sind zu Hause seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen. Union gewann seit der Winterpause hingegen nur eins von zehn Spielen. Nachdem die Eisernen noch als Tabellenachter vor Freiburg überwintert hatten, haben sie nun sechs Punkte Rückstand - und nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

«Es ist schon eine gewisse Anspannung da. Natürlich wissen wir, dass die Ergebnisse nicht gut waren. Ich habe eine Mannschaft, die leistungsmäßig auch schon den einen oder anderen Punkt hätte mehr haben können. Die Ursachen liegen bei uns und die bekämpfen wir. Aber die bekämpfen wir nicht mit schlechter Laune», stellte Baumgart klar. 

Nur ein Sieg aus zehn Spielen: Steffen Baumgart steht mit dem 1. FC Union Berlin unter Druck. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Nur ein Sieg aus zehn Spielen: Steffen Baumgart steht mit dem 1. FC Union Berlin unter Druck. (Archivbild)

In Freiburg muss Union auf seinen gesperrten Abwehrchef Leopold Querfeld verzichten. Dafür dürfte Tom Rothe nach überstandener Verletzung aufs Spielfeld zurückkehren. Der Abwehrspieler hatte zuletzt am 6. Dezember beim 1:3 in Wolfsburg mitgewirkt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Union Berlin mit «klarem Matchplan» nach Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Union Berlin mit «klarem Matchplan» nach Hoffenheim

Union will nach der Heimniederlage gegen Dortmund in Hoffenheim auf die Erfolgsspur zurückkehren. Die Erfahrungen aus dem Hinspiel sollen helfen, bei einer der aktuell besten Mannschaften zu punkten.

29.01.2026

Das denkt Union-Coach Baumgart über die Stürmerflaute
Fußball-Bundesliga

Das denkt Union-Coach Baumgart über die Stürmerflaute

Union Berlin hat ein ordentliches erstes Saisonviertel hingelegt. Augenscheinlich ist aber eine ungewöhnliche Torbilanz. Bei den Eisernen treffen derzeit die Verteidiger. Trainer Baumgart reagiert.

31.10.2025

Abwehrchef Vogt bei Union Berlin vor Comeback
Fußball-Bundesliga

Abwehrchef Vogt bei Union Berlin vor Comeback

Nicht nur die Offensive bereitet Union Berlin im Abstiegskampf Probleme. Beim 0:6 in Dortmund wackelt auch die Defensive gewaltig. Die Rückkehr des Abwehrchefs kommt zur rechten Zeit.

07.03.2025

Bayern gewinnen Klassiker - Baumgart-Pleite bei Union-Debüt
Fußball-Bundesliga

Bayern gewinnen Klassiker - Baumgart-Pleite bei Union-Debüt

Ein Kane-Elfmeter reicht den Münchnern im Abendspiel bei Borussia Mönchengladbach - und damit zur vorzeitigen Hinrunden-Meisterschaft. Unions Abwärtstrend geht auch unter Steffen Baumgart weiter.

11.01.2025

Union Berlin bestätigt: Baumgart neuer Cheftrainer

30.12.2024