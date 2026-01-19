Bild
Fußball-Bundesliga

Unions Joker Jeong sticht erneut gegen Lieblingsgegner VfB

29 Mal ist Wooyeong Jeong wettbewerbsübergreifend für den VfB Stuttgart aufgelaufen. Aber vor allem dann, wenn es gegen die Schwaben geht, ist mit Unions Joker zu rechnen.

Wieder gegen Stuttgart erfolgreich: Wooyeong Jeong. Foto: Marijan Murat/dpa
Wieder gegen Stuttgart erfolgreich: Wooyeong Jeong.

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart bleibt der Lieblingsgegner von Wooyeong Jeong. Beim 1:1 des 1. FC Union Berlin bei den Schwaben traf der 26-Jährige schon zum vierten Mal gegen seinen Ex-Club, für den er zwischen 2023 und 2024 insgesamt 29 Pflichtspiele bestritt. «Ich wollte das Tor unbedingt machen», sagte Jeong, der auf einen Torjubel verzichtete und entschuldigend die Hände hob. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich freue mich, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir haben das so trainiert, wenn einer auf den Außen vorbeikommt und der Pass dann zu mir kommt.» Ein Punkt sei verdient, sagte der südkoreanische Fußball-Nationalspieler. Zunächst war er vom VfB an Union ausgeliehen, seit diesem Sommer steht er fest bei den Berlinern unter Vertrag.

Nübel verhindert «i-Tüpfelchen»

In der Schlussphase hatte der erst in der 75. Minute eingewechselte Jeong sogar noch die große Möglichkeit, die Partie zu drehen. «Es wäre das i-Tüpfelchen gewesen», sagte Union-Coach Steffen Baumgart. VfB-Torwart Alexander Nübel hatte jedoch etwas dagegen. «Da hat er richtig gut gehalten», sagte Jeong. «Er kam dann auch noch zu mir und hat mich gefragt, warum ich immer so gut gegen Stuttgart spiele. Ich bin einfach glücklich.»

Dennoch sei es nach drei Unentschieden nacheinander nun allmählich wieder an der Zeit, dreifach zu punkten. «Wir müssen unbedingt wieder ein Spiel gewinnen», meinte Jeong. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) treffen die Köpenicker daheim auf Borussia Dortmund. «Darauf konzentrieren wir uns jetzt», sagte der Offensivspieler.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Leihe: Union holt Jeong fest aus Stuttgart
Fußball-Bundesliga

Nach Leihe: Union holt Jeong fest aus Stuttgart

Vor seiner Verletzung war die VfB-Leihgabe ein Leistungsträger bei Union. Die Berliner setzen auch in der kommenden Saison auf ihn.

28.05.2025

Bayern verlieren in Stuttgart - Dortmund feiert
Bundesliga

Bayern verlieren in Stuttgart - Dortmund feiert

Die Bayern verlieren und holen sich kein Selbstvertrauen für die Madrid-Prüfung. In Dortmund feiert Marco Reus. Der Kölner Abstieg ist fast schon besiegelt.

04.05.2024

DFB-Pokal

VfB Stuttgart zieht mühelos in zweite Pokalrunde ein

Der VfB Stuttgart gewinnt sein erstes Pflichtspiel der Saison. Der Bundesligist entscheidet das schwäbische Duell im DFB-Pokal gegen Viertligist TSG Balingen souverän.

12.08.2023

Leweling verschärft Konkurrenzkampf beim VfB
Fußball

Leweling verschärft Konkurrenzkampf beim VfB

Nach Woo-yeong Jeong holen die Stuttgarter einen weiteren variabel einsetzbaren Offensivmann. Die Leihe von Jamie Leweling erhöht den Druck auf die teaminterne Konkurrenz - vor allem auf ein Trio.

13.07.2023

Bundesliga

Wechsel perfekt: VfB Stuttgart holt Jeong vom SC Freiburg

11.07.2023