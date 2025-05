«Unsägliche Serie» beenden: VfB kämpft gegen Heim-Fluch

Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Sebastian Hoeneß sehnt mit dem VfB Stuttgart den ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga seit fast vier Monaten herbei. Er wolle diese «unsägliche Serie» beenden, sagte der 42-Jährige vor der Partie gegen den FC Augsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) - der letzten der Schwaben vor heimischer Kulisse in dieser Spielzeit. Zuletzt verlor der VfB gleich sechs Liga-Spiele nacheinander im eigenen Stadion. Von Platz sechs bis zwölf ist zwar noch alles drin. Sich über die Liga noch für den Europapokal zu qualifizieren, ist für den DFB-Pokalfinalisten aber extrem unrealistisch.