Unwetter erwartet - Gewitterschäden in Hersfeld-Rotenburg

Offenbach/Hersfeld-Rotenburg (dpa) - Unwetter haben im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Eine große Gewitterzelle sei am Donnerstagnachmittag über die Region gezogen, am stärksten betroffen gewesen seien Städte Bebra und Rotenburg, teile der Landkreis mit. Dort sei es eines der stärksten Gewitter der vergangenen Jahre gewesen.

Unterdessen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach in Hessen vor weiteren vereinzelten Gewittern. Dabei bestehe lokale Unwettergefahr durch Starkregen in der Osthälfte des Landes mit bis zu 40 bis 60 Litern pro Quadratmetern in kurzer Zeit, rund zwei Zentimeter großem Hagel und stürmischen Böen. In der Nacht zum Freitag würden die Gewitter nachlassen, so die Meteorologen.