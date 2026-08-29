Unwetter trifft Landwirte und Winzer - massive Ernteverluste

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Das schwere Unwetter rund um den Bodensee und in anderen Regionen hat auch in der Landwirtschaft erhebliche Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren nach ersten Angaben Gemüsebauern und Winzer. Auf mehreren Höfen wurden Ernten zerstört, bei einem Weingut wird in einzelnen Lagen mit einem vollständigen Ertragsausfall gerechnet.

Auf dem Glück-Hof Baldegg Baden (Schweiz) schrieb die Betreiberfamilie auf Instagram, die Schäden auf den Gemüseflächen seien erheblich. «Alles Gemüse, was Laub hatte, ist schwer beschädigt worden», hieß es in einem Video.

Die Pflanzen seien teilweise praktisch nicht mehr zu erkennen. Betroffen seien unter anderem Blattgemüse, Lauch und Fenchel. Auch der Buchweizen sei zerstört worden. Etwas Hoffnung gebe es noch für Tomaten, Peperoni und Kürbisse sowie bereits ausgebildete Knollen.

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Birnenernte teilweise zerstört

Auf dem Obst- und Eierhof der Familie Knoblauch im Friedrichshafener Teilort Berg traf der Hagel mehrere Hektar Birnenfelder. Die Früchte standen kurz vor der Ernte, wie Landwirt Jonas Knoblauch dem SWR sagte. «Das ganze Jahr Arbeit wurde in fünf Minuten zerstört.»

Rund ein Drittel der Birnenflächen sei durch Hagelnetze geschützt gewesen. Dort könne die Ernte wie geplant stattfinden. Die übrigen Birnen müssten nun einzeln kontrolliert und sortiert werden. Ein Teil könnte vielleicht noch verkauft werden, anderes Obst müsse zu Most verarbeitet werden. In der Region waren am Freitag laut DWD Orkanböen von 114 Kilometern pro Stunde gemessen worden.

Winzer rechnen mit Totalausfällen