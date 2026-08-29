Hagel, Wind und Regen

Unwetter trifft Landwirte und Winzer - massive Ernteverluste

Ein Unwetter hat in der Region landwirtschaftliche Flächen schwer getroffen. Besonders Winzer und Landwirte melden massive Ernteverluste.

Das Unwetter zog gestern über die Schweiz und weite Teile Baden-Württembergs. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Das Unwetter zog gestern über die Schweiz und weite Teile Baden-Württembergs.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Das schwere Unwetter rund um den Bodensee und in anderen Regionen hat auch in der Landwirtschaft erhebliche Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren nach ersten Angaben Gemüsebauern und Winzer. Auf mehreren Höfen wurden Ernten zerstört, bei einem Weingut wird in einzelnen Lagen mit einem vollständigen Ertragsausfall gerechnet.

Auf dem Glück-Hof Baldegg Baden (Schweiz) schrieb die Betreiberfamilie auf Instagram, die Schäden auf den Gemüseflächen seien erheblich. «Alles Gemüse, was Laub hatte, ist schwer beschädigt worden», hieß es in einem Video. 

Die Pflanzen seien teilweise praktisch nicht mehr zu erkennen. Betroffen seien unter anderem Blattgemüse, Lauch und Fenchel. Auch der Buchweizen sei zerstört worden. Etwas Hoffnung gebe es noch für Tomaten, Peperoni und Kürbisse sowie bereits ausgebildete Knollen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Birnenernte teilweise zerstört

Auf dem Obst- und Eierhof der Familie Knoblauch im Friedrichshafener Teilort Berg traf der Hagel mehrere Hektar Birnenfelder. Die Früchte standen kurz vor der Ernte, wie Landwirt Jonas Knoblauch dem SWR sagte. «Das ganze Jahr Arbeit wurde in fünf Minuten zerstört.» 

Rund ein Drittel der Birnenflächen sei durch Hagelnetze geschützt gewesen. Dort könne die Ernte wie geplant stattfinden. Die übrigen Birnen müssten nun einzeln kontrolliert und sortiert werden. Ein Teil könnte vielleicht noch verkauft werden, anderes Obst müsse zu Most verarbeitet werden. In der Region waren am Freitag laut DWD Orkanböen von 114 Kilometern pro Stunde gemessen worden. 

Winzer rechnen mit Totalausfällen

Auch im Weinbau sind die Schäden erheblich. Nach Angaben einer Winzerfamilie aus dem Kreis der Bottwartaler Winzer wurden mehrere Weinlagen schwer beschädigt. Für einzelne Lagen werde mit einem Ertragsausfall von bis zu 100 Prozent gerechnet. «Die Aufräumarbeiten laufen», hieß es am Tag nach dem Unwetter von der Genossenschaft im Landkreis Ludwigsburg.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sorge um die Ernte: Dürre und Hitze treffen Europas Bauern
Folgen der Trockenheit

Sorge um die Ernte: Dürre und Hitze treffen Europas Bauern

Staubtrockene Felder, Gluthitze: Landwirte stehen wegen Einbußen bei der Getreideernte, hoher Kosten und Futterknappheit unter Druck. In Spanien und Frankreich leiden Obst, Oliven und Gemüse.

06.08.2026

«Raps von Hagel und Sturm abrasiert» - Millionenschäden
Unwetter in Nord und Süd

«Raps von Hagel und Sturm abrasiert» - Millionenschäden

Raps und Weizen waren praktisch erntereif, doch Unwetter machten die Ernte vielerorts zunichte. Auch andere Pflanzen sind betroffen.

15.07.2026

Wie solidarische Landwirtschaft in Weinheim funktioniert
Solawi

Wie solidarische Landwirtschaft in Weinheim funktioniert

Die Solidarische Landwirtschaft auf den Weinheimer Feldern versorgt rund 300 Menschen mit frischem Gemüse – und setzt dabei konsequent auf ökologische Anbaumethoden.

06.08.2025

Geringere Ernte für hessische Winzer
Landwirtschaft

Geringere Ernte für hessische Winzer

Das Wetter machte den Weinbaubetrieben im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Vor allem an der Bergstraße gingen die Erntezahlen rapide nach unten.

26.02.2025

Agrar

Unwetter mit Hagel treffen Winzer in Südbaden

09.05.2023