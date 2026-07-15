Starkes Unwetter

Hagelsturm trifft Reutlingen - 6.000 Haushalte ohne Strom

Hagelberge und Tausende Menschen ohne Strom: Ein Unwetter fegte am Morgen über Reutlingen. Feuerwehr und Polizei sind seit Stunden im Einsatz.

Die Hagelberge nach dem Unwetter sind enorm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Hagelberge nach dem Unwetter sind enorm.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein schweres Unwetter mit Hagel hat am frühen Morgen in Reutlingen Straßen überflutet und einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Zudem fiel in Teilen des Stadtgebiets vorübergehend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. 

Nach Angaben der Beamten zog das Unwetter gegen 5.00 Uhr über die Stadt und umliegende Gemeinden. Zahlreiche Abflussschächte verstopften und mehrere Straßenabschnitte wurden teilweise überflutet. Betroffene Bereiche mussten laut Mitteilung abgesperrt werden. 

Feuerwehr und Polizei sind weiter im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und den Verkehr zu regeln. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, abgesperrte Bereiche zu meiden. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Große Hagelkörner 

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) prasselten Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern vom Himmel. In abgeschwächter Form sei das Unwetter dann weiter in Richtung Memmingen in Bayern gezogen. 

In Teilen Reutlingens fiel auch der Strom aus. Laut des zuständigen Netzbetreibers, der Fairnetz GmbH, waren rund 6.000 Hausanschlüsse im Bereich der Kernstadt am Morgen für etwas mehr als eine Stunde ohne Strom. «Ursache war aller Voraussicht nach ein Blitzeinschlag im Zuge des Gewitters.» Die Aufräumarbeiten würden noch laufen. 

Ein Zusammenhang mit dem Brand im Umspannwerk Reutlingen-West vom Juni bestehe nicht. Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag dort waren zeitweise Zehntausende Menschen über Stunden ohne Strom gewesen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stromausfall in Reutlingen - Was wir wissen und was nicht
Stromversorgung

Stromausfall in Reutlingen - Was wir wissen und was nicht

Nach dem Brand im Umspannwerk bleibt unklar, wann alle Haushalte wieder Strom haben. Der Verdacht auf einen Brandanschlag verdichtet sich. Was bisher bekannt ist - und was noch unklar ist.

08.06.2026

Unwetter: Elf Verletzte durch Hagel
Hunderte Notrufe

Unwetter: Elf Verletzte durch Hagel

Gewitter und Starkregen haben im Süden und Westen von NRW Folgen gehabt. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. In Hückelhoven räumte die Feuerwehr eine Veranstaltung mit rund 5000 Menschen.

01.06.2025

Meteorologie

Gewitter, Hagel, Starkregen - bundesweite Unwetterwarnungen

In vielen Teilen Deutschlands flutet Starkregen Straßen und Keller. Die Bahn berichtet von Einschränkungen. In der Nacht werden weiter Hagel und schwere Sturmböen erwartet.

22.06.2023

Wetter

Unwetter mit Starkregen richten Schäden in Hessen an

Schwere Gewitter in Hessen: Straßen stehen unter Wasser, Hagel fällt in der Größe von Golfbällen. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz.

09.06.2023

Wetter

Unwetter mit Starkregen richten Schäden an

09.06.2023