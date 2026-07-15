Hagelsturm trifft Reutlingen - 6.000 Haushalte ohne Strom

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein schweres Unwetter mit Hagel hat am frühen Morgen in Reutlingen Straßen überflutet und einen stundenlangen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Zudem fiel in Teilen des Stadtgebiets vorübergehend der Strom aus, wie die Polizei mitteilte. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Nach Angaben der Beamten zog das Unwetter gegen 5.00 Uhr über die Stadt und umliegende Gemeinden. Zahlreiche Abflussschächte verstopften und mehrere Straßenabschnitte wurden teilweise überflutet. Betroffene Bereiche mussten laut Mitteilung abgesperrt werden.

Feuerwehr und Polizei sind weiter im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und den Verkehr zu regeln. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, abgesperrte Bereiche zu meiden.

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Große Hagelkörner

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) prasselten Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu fünf Zentimetern vom Himmel. In abgeschwächter Form sei das Unwetter dann weiter in Richtung Memmingen in Bayern gezogen.

In Teilen Reutlingens fiel auch der Strom aus. Laut des zuständigen Netzbetreibers, der Fairnetz GmbH, waren rund 6.000 Hausanschlüsse im Bereich der Kernstadt am Morgen für etwas mehr als eine Stunde ohne Strom. «Ursache war aller Voraussicht nach ein Blitzeinschlag im Zuge des Gewitters.» Die Aufräumarbeiten würden noch laufen.