Umgestürzte Bäume

Unwetter verschont Baden-Württemberg in der Nacht weitgehend

Nach Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen am Mittwoch meldet die Polizei weniger Unwettereinsätze in der Nacht. In Teilen Baden-Württembergs kam es zu Straßensperrungen.

Umgestürzte Bäume beschäftigen in der Nacht die Feuerwehr. (Symbolbild) Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Umgestürzte Bäume beschäftigen in der Nacht die Feuerwehr. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach heftigen Unwettern am Mittwochabend ist es in der Nacht in Baden-Württemberg ruhiger geblieben. Auf einem Campingplatz in Kressbronn am Bodensee stürzte in der Nacht ein Baum auf einen Wohnwagen, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilte. Es gab keine Verletzten. Im Einsatzgebiet Ravensburg fielen zudem mehrere Bäume auf Straßen und es gab vorübergehende Straßensperrungen. Auch im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Konstanz fielen mehrere Bäume auf die Straßen. Verletzt wurde niemand. 

Viele Unwettereinsätze am Mittwoch

Im Landkreis Heidenheim stürzten nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm gestern Nachmittag mehrere Bäume auf Straßen. Die Feuerwehr räumte die Straßen und es gab keine Verletzten. Von den heftigen Unwettern mit Hagel, Gewitter, Sturm und Starkregen waren die Bodenseeregion und der Raum Reutlingen besonders betroffen. Am Bodensee rückte die Feuerwehr vor allem wegen umgestürzter Bäume aus.

Nach Starkregen und einem Hagelsturm mit bis zu fünf Zentimeter großen Körnern liefen in Reutlingen die Keller voll, Straßen wurden überflutet. Es gab zudem einen zeitweisen Stromausfall für rund 6.000 Haushalte. In Schemmerhofen (Kreis Biberach) lag der Hagel zentimeterhoch auf den Straßen.

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