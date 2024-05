Unwetterwarnung für Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitag vor schweren Gewittern im Regierungsbezirk Kassel gewarnt. Wie der DWD mitteilte, kommt es in den Landkreisen Kassel, Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Waldeck-Frankenberg sowie im Werra-Meißner-Kreis, Schwalm-Eder-Kreis und in den Städten Kassel und Fulda am Nachmittag zu schweren Gewittern der Stufen 3 und 4. Dabei können Blitz- und Hagelschlag, umstürzenden Bäume und herabfallende Dachziegel zur Gefahr werden. Auch Überflutungen von Straßen und Kellern, Aquaplaning und Erdrutsche sind möglich. Der DWD rät, im Gebäudeinneren Schutz zu suchen und Aufenthalte unter freiem Himmel zu vermeiden.