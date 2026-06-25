Schulaufsicht

Unzuverlässigkeit und Mängel - Waldorfschule muss schließen

Zahlreiche Beschwerden und verlorenes Vertrauen führen zum Aus für die Freie Waldorfschule in Dachsberg. Was hinter dem Vorgang steckt und wie es für die Schülerinnen und Schüler weitergehen soll.

Die Schule muss zum Schuljahresende geschlossen werden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Schule muss zum Schuljahresende geschlossen werden. (Symbolbild)

Dachsberg (dpa/lsw) - Unzuverlässigkeit des Schulträgers, mangelhafte Durchführung von Abschlussprüfungen, Verletzungen der Aufsichtspflicht sowie Verstöße bei Hygiene, Brand- und Arbeitsschutz: Die Freie Waldorfschule in Dachsberg (Landkreis Waldshut) soll zum Ende des Schuljahres schließen.

Das Regierungspräsidium Freiburg widerrief nach eigenen Angaben in Abstimmung mit dem Landeskultusministerium die Genehmigung. Der Träger der Privatschule, der Waldorfkindergarten- und Waldorfschulverein Dachsberg, kann laut Mitteilung Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen.

Der Verein und die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg reagierten zunächst auf dpa-Anfrage nicht.

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Verbesserungsvorschläge bei weitem nicht ausreichend 

Bei der Schulaufsicht im Regierungspräsidium seien seit Frühjahr 2025 viele Beschwerden gegen die Schule eingegangen, teilte die Behörde mit. Details zu den Vorwürfen nannte sie «mit Rücksicht auf die Schulgemeinschaft» nicht. 

Der Träger habe Mängel in wichtigen Bereichen nicht beseitigt, Vorschläge zur Verbesserung reichten aus Sicht der Schulaufsicht «bei weitem» nicht aus. «In den Schulträger besteht kein Vertrauen mehr, dass er die Schule künftig ordnungsgemäß führen wird», erklärte Regierungspräsident Carsten Gabbert. 

Der Widerruf der Schulgenehmigung sei zum Wohl der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte, sagte er laut Mitteilung. Es gebe für die Kinder und Jugendlichen ausreichend Plätze an anderen öffentlichen Schulen.

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