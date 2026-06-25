Urgestein Chandler bleibt Eintracht erhalten: «Mein Baby»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Routinier Timothy Chandler hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Spieler wird Chandler in der kommenden Saison «abseits des Platzes umfangreiche Einblicke in diverse Bereiche der Organisation im ProfiCamp im Deutsche Bank Park bekommen», wie die Eintracht mitteilte.

Chandler absolvierte bislang 199 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Hessen. 2018 gewann er mit der Eintracht den DFB-Pokal, 2022 sensationell die Europa League.

Eine große sportliche Rolle spielt Chandler bei den Frankfurtern inzwischen nicht mehr. Der 36-Jährige wurde in der abgelaufenen Saison lediglich am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den VfB Stuttgart für zehn Minuten eingewechselt. Die kommende Spielzeit werde seine voraussichtlich letzte Saison sein, äußerte Chandler.

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Chandler bezeichnet Eintracht als sein «Baby»

«Wir haben eine schwierige Saison hinter uns und sowohl mein Herz als auch mein Kopf sagen mir, dass ich hier noch nicht fertig bin. Ich möchte gemeinsam mit den Jungs und unserem neuen Trainer Adi Hütter wieder die Eintracht formen, die uns in der Vergangenheit so stark und erfolgreich gemacht hat», sagte Chandler laut Mitteilung.

Sein Traum und Wunsch sei es, die Eintracht wieder ganz oben zu sehen. «Und mein Baby anschließend an die nächste Generation weiterzugeben», erklärte er. Die Eintracht sei seine «Familie», Frankfurt seine «Heimat». Chandler kam im Alter von zehn Jahren zur Eintracht und durchlief anschließend alle möglichen Nachwuchsmannschaften.