Urteil erwartet: Cum-Ex-Skandal gegen früheren Top-Juristen

Frankfurt/Main (dpa) - Im milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandal wird am Dienstag (9.30 Uhr) ein Urteil am Landgericht Frankfurt gegen einen Ex-Spitzenjuristen der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer erwartet. Er soll als Berater der später in die Pleite gestürzten Maple Bank über Jahre mit «Gefälligkeitsgutachten» die Täuschung des Fiskus mit den Aktiendeals mit ermöglicht haben. Ihm wird Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung vorgeworfen. In dem Prozess geht es erstmals um die strafrechtliche Verantwortung eines Steuerberaters im milliardenschweren Komplex um Cum-Ex-Aktiendeals.