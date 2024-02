Urteil erwartet: Mangelnder Corona-Schutz in Pflegeheim

Hanau (dpa/lhe) - Vor dem Landgericht Hanau wird an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) das Urteil in einem Prozess verkündet, in dem es um die Verantwortung für die folgenschwere Ausbreitung des Coronavirus in einem Pflegeheim für Senioren im Dezember 2020 geht. Als Folge sollen sich laut Anklage alle 64 Bewohnerinnen und Bewohner des Heimes in der Nähe von Hanau mit dem Virus infiziert haben und insgesamt 17 Menschen daran gestorben sein. Angeklagt sind drei ehemalige führende Mitarbeitende der Einrichtung.