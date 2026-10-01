Urteil im Prozess gegen Narkosearzt erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im erneuten Prozess gegen einen Narkosearzt nach dem Tod eines kleinen Mädchens in einer Zahnarztpraxis wird diesen Mittwoch (12.00 Uhr) das Urteil erwartet.

Der Mediziner hatte im September 2021 in der Praxis in Kronberg im Hochtaunuskreis insgesamt vier Kindern verunreinigtes Narkosemittel gespritzt sowie weitere eklatante Hygienefehler begangen. Die Kinder erlitten eine Blutvergiftung. Das vierjährige Mädchen starb noch in der Nacht auf dem Zahnarztstuhl. Ein Junge und ein weiteres Mädchen mussten in der Frankfurter Uniklinik künstlich beatmet werden und überlebten nur knapp.

In erster Instanz wurde der ehemalige Arzt unter anderem wegen Totschlags von einer anderen Kammer des Frankfurter Landgerichts zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Staatsanwaltschaft ging das nicht weit genug: Sie legte erfolgreich Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein.

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Staatsanwaltschaft sieht Verdeckungsmord

Die Anklagebehörde fordert eine lebenslange Haftstrafe. Sie argumentierte in ihrem Plädoyer, der deutsche Anästhesist habe seine schweren Behandlungsfehler vertuschen wollen und dafür das Leben seiner kleinen Patienten aufs Spiel gesetzt. Damit habe er sich des Mordes an der Vierjährigen und des versuchten Mordes an drei anderen Kindern schuldig gemacht. Demnach habe er mit Verdeckungsabsicht gehandelt, einem Mordmerkmal.